LTB Çocuk Şenliği düzenliyor
2 gün sürecek şenlik 3 ve 4 Eylül’de Merkez Lefkoşa’da yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), eylül ayı ortasında açılacak 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde “Hep Beraber Eğleniyoruz sloganıyla Lefkoşa Çocuk Şenliği düzenliyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek şenlik, 3 Eylül Cuma günü 16.00-21.00 ve 4 Eylül Cumartesi günü 10.00-21.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak.
Katılımın ücretsiz olduğu Lefkoşa Çocuk Şenliği’nde, oyunlar, tiyatro-dans gösterileri, konserler, atölye çalışmaları, video gösterileri, jimnastik, yoga ve masal okuma etkinlikleri yer alacak.
Şenlik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları doğrultusunda alınacak tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Program şöyle:
“Lefkoşa Çocuk Şenliği Programı-3 Eylül Cuma
Tiyatro Salonu
16:30- 17: 30 EÇHK - Çocuk Hakları Video Gösterimi
18:00 -18:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal- Ergenlik Dönemi ve Hayır Diyebilmek
19:00 -19:45 Klinik Psikolog Kognitif ve Davranış Terapistleri Selen Üstüner ve Deniz Erkal – İletişim Becerileri
Birinci Kat
18:30-20: 00 KTFB Uzm. Fzt. CanizTonyalı –Ebeveyn ve Çocuk Masaj ve Bağ Kurma Semineri
Açık Alan
16:30-17:30 Zehra Onbaşı-Müzik Atölyesi Kıbrıs Çocuk Oyunları (en çok 10 çocuk)
16:30-18:30 HASDER –Markutti Uçurgan Atölyesi
17:00-18:00 Yena Hacışevki – Çocuk ve Ebeveyn Kart Bitki Oyunu (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)
17:30-18:30 EMAA Ozan Özgenler - Kumaş Boyama
17:00-18:00 Science For Kids –Stem Scıence Color Lab. (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
18:30- 19:30 Science For Kids – Stem Scıence Color Lab. (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
18:30- 19:30 Hanife Tayyareci – Masal Atölyesi
18:00 -19:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – Jimnastik Çalışması
18:00 -18:30 Ezgi Bertiz – Çocuk Konseri
19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası - Orkestramızı Tanıyalım
4 Eylül Cumartesi
Tiyatro Salonu
11:00 -11:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Tilki ile Kirpi Dijital Gösterim
12:00-12:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Karagöz Sihirli Sebzeler
14:00 -14:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Kukla Gösterisi
15:00 – 15:30 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Masal Saati
16:00 -17:00 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – Yaratıcı Drama Atölyesi (en çok 10 kişi)
17:30 – 18:30 LBT – İleri Dönüşüm Oyuncak Atölyesi
Açık Alan
10:00-11:00 Science For Kids – Organic Chemistry Parfume Lab. (4-12 yaş) (en çok 12 çocuk)
11:00 -13:00 Ülviye Karabaşak – Ebru Sanatı
11:00 -12:00 LTB El Ele Kreşi Ayçin Çörekçioğlu – Jimnastik Çalışması
11:30-12:30 Science For Kids- Organıc Chemıstry Parfume (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
11:00- 12:00 Yena Hacışevki - Çocuk ve Ebeveyn Kart Bitki Oyunu (en çok 5 çocuk 5 ebeveyn)
14:00-15:00 Science For Kids - Organic Chemistry Parfume Lab. (4-12 yaş)(en çok 12 çocuk)
14:00-14:30 EÇHK Ceren Ataker Etci ve Nevin Ersoy – Nefes Çalışmaları ve Farkındalık Pratikleri
14:00-15:00 Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği (Münevver Özakalın) – Dik Durmak İyidir
14:30 -15:00 Dilem Kasapoğlu – Çocuk Yogası (4-7 Yaş)
15:00-16:30 Hanife Tayyareci – Masal Atölyesi
16:30-17:30 Dilem Kasapoğlu – Çocuk Yogası (8-12 Yaş)
16:30-17:30 Zehra Onbaşı-Müzik Atölyesi Kıbrıs Çocuk Oyunları (en çok 10 çocuk)
18:00 -18:30 Ezgi Bertiz – Çocuk Konseri
18:45 -19:00 21 Dans Company – Dans Gösterisi
19:00-20:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası – Orkestramızı Tanıyalım