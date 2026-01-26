LTB çocuk etkinlikleri için kayıtlar başladı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek, etkinlikler için kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek, etkinlikler için kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, sanattan mutfağa, robotik kodlamadan zeka oyunlarına kadar farklı alanlarda planlanan etkinlikler, çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini desteklemeyi hedefliyor.
LTB Çocuk Etkinlikleri için kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen aileler 0548 853 05 82 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.
Açıklamada, etkinliklere katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtilerek, ailelere erken kayıt yaptırmaları konusunda tavsiyede bulunuldu.
Şubat tatili boyunca düzenlenecek atölyeler ve programlar şöyle:
Ailece Mandala Zamanı
Eğitmen: Ferdiye Yurdakul
2 Şubat Pazartesi, 13.00–14.00
Merkez Lefkoşa
5–10 yaş
Ücret: 800 TL
Teraryum Atölyesi
Eğitmen: Aycan Akçın
2 Şubat Pazartesi, 14.15–15.15
Merkez Lefkoşa
5–9 yaş
Ücret: 1.500 TL
Yaratıcı Ahşap Atölyesi
Eğitmen: Aslı İzveren
3 Şubat Salı, 10.00–11.00
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi
6–11 yaş
Ücret: 800 TL
Keçe ile Yaratıcılığa Yolculuk
Eğitmen: Ayhatun Ateşin
4 Şubat Çarşamba, 10.00–11.30
Alashia Inn Sanat Atölyesi
7–14 yaş
Ücret: 1.100 TL
Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi
Eğitmen: Buğse Abraş Yücel
5 Şubat Perşembe, 09.30–10.45
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi
8–11 yaş
Ücret: 800 TL
Lego Robotik Kodlamaya Giriş
Eğitmen: Işın Şahmaran Barsakçı
5 Şubat Perşembe, 11.00–12.00
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi
6–10 yaş
Ücret: 800 TL
Minik Ressamlar Kulübü
Eğitmen: Yasemin İlktaç
6 Şubat Cuma, 13.00–14.30
Merkez Lefkoşa
6–10 yaş
Ücret: 800 TL
Dikkat Geliştirme Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları
Eğitmen: Nedret Alkım
11 Şubat Çarşamba, 10.00–11.00
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi
5–10 yaş
Ücret: 600 TL