LTB çocuk etkinlikleri için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yarı yıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyecek, etkinlikler için kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, sanattan mutfağa, robotik kodlamadan zeka oyunlarına kadar farklı alanlarda planlanan etkinlikler, çocukların yaratıcılığını ve sosyal becerilerini desteklemeyi hedefliyor.

LTB Çocuk Etkinlikleri için kayıtlar 30 Ocak tarihine kadar, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yapılacak. Etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen aileler 0548 853 05 82 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.

Açıklamada, etkinliklere katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğu belirtilerek, ailelere erken kayıt yaptırmaları konusunda tavsiyede bulunuldu.

Şubat tatili boyunca düzenlenecek atölyeler ve programlar şöyle:

Ailece Mandala Zamanı

Eğitmen: Ferdiye Yurdakul

2 Şubat Pazartesi, 13.00–14.00

Merkez Lefkoşa

5–10 yaş

Ücret: 800 TL

Teraryum Atölyesi

Eğitmen: Aycan Akçın

2 Şubat Pazartesi, 14.15–15.15

Merkez Lefkoşa

5–9 yaş

Ücret: 1.500 TL

Yaratıcı Ahşap Atölyesi

Eğitmen: Aslı İzveren

3 Şubat Salı, 10.00–11.00

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi

6–11 yaş

Ücret: 800 TL

Keçe ile Yaratıcılığa Yolculuk

Eğitmen: Ayhatun Ateşin

4 Şubat Çarşamba, 10.00–11.30

Alashia Inn Sanat Atölyesi

7–14 yaş

Ücret: 1.100 TL

Küçük Eller, Büyük Tatlar Mutfak Atölyesi

Eğitmen: Buğse Abraş Yücel

5 Şubat Perşembe, 09.30–10.45

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi

8–11 yaş

Ücret: 800 TL

Lego Robotik Kodlamaya Giriş

Eğitmen: Işın Şahmaran Barsakçı

5 Şubat Perşembe, 11.00–12.00

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi

6–10 yaş

Ücret: 800 TL

Minik Ressamlar Kulübü

Eğitmen: Yasemin İlktaç

6 Şubat Cuma, 13.00–14.30

Merkez Lefkoşa

6–10 yaş

Ücret: 800 TL

Dikkat Geliştirme Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları

Eğitmen: Nedret Alkım

11 Şubat Çarşamba, 10.00–11.00

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi

5–10 yaş

Ücret: 600 TL