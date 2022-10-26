“Loulladakia tou Bahce Band” ile güneyden kuzeye müzikal konvoy

Murat OBENLER

Avrupa’nın bölünmüş tek başkenti Lefkoşa’da sanat bir kez daha insanları biraraya getirecek ve aradaki bütün bariyerleri kaldıracak. Kendilerine “Loulladakia tou Bahce Band” ismini veren 4 müzisyen 29 Ekim Cumartesi gecesi saat 18:30’da önce Güney Lefkoşa’daki Ledra Caddesi’nde buluşarak sokakta müzik yapacaklar. Daha sonra dinleyicilerden oluşan konvoy ile Kuzey Lefkoşa’ya geçerek Pangea Cafe’de (eski İmagine Bar) saat 20:30 itibariyle canlı Rembetiko müzikleri çalacaklar. “Loulladakia tou Bahce Band” Charalampos Yiorkas - Buzuki – Vokal,Antonis Antoniou -Cura-vokal,Andreas Neokleous - Gitar – Vocal ve Yiangos Yiangou - Bağlama –Vokalden oluşuyor.

Bu etkinlik daha önce 2019 ve 2021 yıllarında tekrarlanmış ve bu müzisyenler yine Güney Lefkoşa’dan Kuzey Lefkoşa’ya uzanan mini bir turne yapmıştı.