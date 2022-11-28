Londra’ya uçmak kuzeyden 7 bin 412 TL, güneyden 2 bin 758 TL

▶ Yeni yıla ilişkin tatil planları şekillenmeye başladı, 2023’ü yurt dışında karşılamak veya yurt dışındaki yakınlarının yanına gitmek isteyenlerin yalnızca uçak biletine ödeyeceği fiyat korkunç!

▶ Erken rezervasyon ile 1 ay öncesinden alınması halinde bile özellikle Ercan Havaalanı’ndan hem Türkiye, hem de Avrupa’ya uçmak uçmak lüks oldu.



▶ Ercan Havaalanı ile Larnaka arasındaki fark dikkat çekti. Kuzey-güney arasında Londra bilet fiyatlarında 3 kat, Hollanda uçak biletleri fiyatlarında 1.5 kat fark olduğu görüldü.

UÇUŞLAR, FİYATLAR:

Ercan-İstanbul: 1.673 TL-2.836 TL

Ercan-Ankara: 2.416 TL- 3.708 TL.

Ercan-Adana: 2.106 TL- 3.697 TL.

Ercan-Londra: 7.412 TL- 15.552 TL

Ercan-Hollanda: 8.957 TL-11.027 TL

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Larnaka-Londra: 2.758 TL-5.961 TL

Larnaka- Hollanda: 5.583 TL-9.468 TL

Ayşe GÜLER

Yılsonu yaklaştı, yeni yılı yurt dışında karşılamak isteyenler veya yurt dışındaki yakınlarının yanına gitmeyi düşünenler ‘uçak bileti’ arayışına girdi.

2023’ü yurt dışında karşılamak isteyenlerin yalnızca uçak biletine ödeyeceği fiyat ise dudak uçuklattı.

Erken rezervasyon ile 1 ay öncesinden alınması halinde bile hem Türkiye, hem de Avrupa’ya uçmak ‘lüks’ oldu.

Türk Lirası’ndaki değer kaybına rağmen, uçak bileti fiyatlarında Ercan ve Larnaka arasındaki fark dikkat çekti, güneyden uçmak daha avantajlı oldu.

Kuzey-güney arasında Londra bilet fiyatlarında 3 kat, Hollanda uçak biletleri fiyatlarında 1.5 kat fark olduğu görüldü.

28 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de olmak isteyen bir kişinin yalnızca gidiş-dönüş uçak biletine ödeyeceği miktar ortalama 1673 TL ile 3 bin 697 TL arasında değişiyor.

Öte yandan bu rakam Avrupa için daha da cep yakıyor.

Örneğin; aynı tarihler arasında Londra’da olmak isteyen bir kişinin, Ercan Havaalanı’ndan Londra’ya aktarmalı gidebilmek için yalnızca uçak biletine en 7 bin 412 TL, en fazla 15 bin 552 TL ödemesi gerekiyor.

Aynı tarihlerde yine Ercan’dan Hollanda’ya uçacak bir kişinin uçak bileti fiyatına ödeyeceği rakam ise 8 bin 957 TL ile 11 bin 27 TL arasında.

Öte yandan aynı ülkelere Ercan Havaalanı yerine, Larnaka Havaalanı’ndan uçmak daha karlı…

Euro kuruna rağmen, aynı tarihlerde Londra seyahati için uçak biletine ödenecek ücret 2 bin 758 TL ile 5 bin 961 TL arasında.

Hollanda uçak bilet fiyatları ise 5 bin 583 TL-9 bin 468 TL arasında değişiyor.

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına rağmen uçak biletlerinde kuzey-güney arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor.

İstanbul: En az 1673 TL, en çok 2 bin 836 TL

Yılbaşını İstanbul’da karşılamak isteyen yurttaşlar, yalnızca uçak biletine en az bin 673 TL, en çok 2 bin 836 TL ödeyecek.

Bu rakam yalnızca tek bir kişi için geçerli bilet fiyatını kapsarken, uçuş saatine göre fiyatların değişkenlik gösterdiği de dikkat çekti.

Ankara bilet fiyatları dudak uçuklatıyor: En az 2 bin 416 TL

Aynı tarihler arasında Ankara’ya seyahat etmek isteyen bir kişi, İstanbul’a kıyasla daha fazla para ödemesi gerekecek.

Yeni yıl tatilini Ankara’da geçirmek isteyen bir kişinin cebinden sadece uçak bileti için 2 bin 416 TL çıkacak.

Bu rakam 3 bin 708 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Adana da pahalı…

Öte yandan Adana’ya uçmak için uçak biletine ödenmesi gereken ücret en az 2 bin 106 TL, en fazla 3 bin 697 TL.

İstanbul üzerinden aktarmalı uçuşlarda bu rakam 3 bin 972 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Londra’ya uçmak hayal…

Yeni yılı Londra’da geçirmek isteyenler için bilet fiyatları dudak uçuklattı.

Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybı bir yana, uçak bileti fiyatları rekora koştu.

Özellikle Ercan Havaalanı’ndan aktarmalı bir şekilde Londra’ya seyahat etmek isteyen bir kişinin ödeyeceği uçak bileti fiyatı en az 7 bin 412 TL, en fazla 15 bin 552 TL’ye kadar yükselebildiği görüldü.

Aynı tarihlerde yine Ercan’dan Hollanda’ya uçacak bir kişinin yalnızca uçak bileti fiyatına ödeyeceği rakam ise 8 bin 957 TL ile 11 bin 27 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Larnaka’dan uçmak daha ucuz!

Öte yandan aynı ülkelere Ercan Havaalanı yerine, Larnaka Havaalanı’ndan uçmak daha ‘maliyetli’.

Uçak bileti fiyatları, Euro olsa da aynı tarihlerde Londra seyahati için uçak biletine ödeyeceği ücret 2 bin 758 TL ile 5 bin 961 TL arasında.

Aynı tarihler arasında Hollanda’ya gitmek isteyen kişinin uçak biletine ödeyeceği ücret 5 bin 583 TL-9 bin 468 TL olarak farklılaşıyor.

Kuzey-güney arasındaki fark dikkat çekiyor.