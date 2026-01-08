Local Pay uygulamasının yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk mobil ödeme sistemi Local Pay, yılbaşına özel olarak düzenlediği çekiliş kampanyasını tamamladı. 1 Aralık 2025 – 4 Ocak 2026 tarihleri arasında Local Pay üzerinden hesaptan, kredi kartıyla veya top-up yöntemiyle 1.500 TL ve üzeri harcama yapan kullanıcılar, çekilişe katılma hakkı kazandı.

Çekiliş, 5 Ocak 2026 tarihinde Creditwest Bank Genel Müdürlük Binası’nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında kazanan talihliler belirlenerek hediyelerini teslim aldı.

Kazanan müşterilerden Local Pay deneyimi

iPhone 17 Kazananı Sevda Serin Tanyel:

“Local Pay’i ailecek hem ticari hem bireysel harcamalarımızda aktif olarak kullanıyoruz. Bizim için en büyük avantajı, kartım yanımda olmasa bile güvenli ve hızlı şekilde ödeme yapabilmem. Özellikle dışarıdayken veya acelem olduğunda gerçekten büyük kolaylık sağlıyor.

Ayrıca uygulamadaki Çarkıfelek özelliğini de çok seviyoruz. Neredeyse her hafta düzenli olarak Çarkıfelek çevirip bolca puan kazanıyorum. Bu çekiliş sayesinde böyle büyük bir ödül kazanmak bizim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu.”

Selçuk Alpcan (Thalassa Beach Resort Çift Kişilik Konaklama Kazananı)

“Local Pay’i ilk çıktığı günden beri kullanıyorum ve artık neredeyse tüm alışverişlerimi Local Pay üzerinden yapıyorum. Özellikle ödeme sürecinin hızlı olması ve işlem kolaylığı günlük hayatımı ciddi anlamda rahatlatıyor. Bir yandan da puan kazanmak ayrı bir avantaj. Hem hesaptan, hem de dilediğim banka kredi kartından kullanabiliyor olmam da benim için esneklik sağlıyor.

Böyle bir çekilişle hediye kazanmak çok hoş bir sürpriz oldu. Bu kampanya için Creditwest Bank’a ve Local Pay ekibine teşekkür ediyorum.”

Ray-Ban Meta Skyler glass kazananı: Denis Riabukhin

“Yaklaşık bir yıldır Local Pay kullanıyorum. Genellikle benzin istasyonlarında, marketlerde ve restoranlarda tercih ediyorum. Uygulama oldukça pratik ve kullanıcı dostu; ödeme yapmak gerçekten çok kolay. Ayrıca Local Pay’in yaptığı çekilişleri de çok avantajlı buluyorum. Kampanyalar hem kullanıcıları motive ediyor hem de uygulamayı daha keyifli hale getiriyor. Bu ödülü kazanmak beni çok mutlu etti. Local Pay’e teşekkür ediyorum; ayrıca tüm süreç boyunca gösterdikleri ilgi ve yönlendirmelerden çok memnun kaldım.”

Local Pay: Dijital ödeme altyapısında öncü

Creditwest Bank tarafından geliştirilen Local Pay, KKTC’de mobil ödeme deneyimini dönüştüren öncü çözümlerden biri olarak konumlanıyor. Kullanıcılar, dilediği banka hem debit kart hem kredi kartı ekleme, top-up ile bakiye yükleme, hesaptan ödeme ve kampanyaları uygulama üzerinden takip etme gibi birçok özelliği tek bir uygulamada kullanabiliyor. Ayrıca çarkıfelekten herhafta birbirinden değerli puan kazanmanın yanında 100.000TL de kazama şansını elde ediyor.

Local Pay ayrıca, farklı dönemlerde hayata geçirdiği yenilikler ve iş birlikleriyle mobil ödeme kullanımını her geçen gün yaygınlaştırıyor.

