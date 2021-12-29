Liseli gençler yarışacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların katılımıyla düzenlenen, "Telsim FreeZone Liselerarası Müzik Yarışması" bu yıl 8’nci kez düzenleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre yarışma pandemi nedeni ile 2 yıldır gerçekleştirilemiyor.

Açıklamaya göre konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mavi Salon’da gerçekleşen öğretmenler toplantısında, fikir birliğine varılarak etkinliğin yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve 17 okuldan 20 öğretmen katıldı.

Yaman: “Düzgün planlama ile böylesi değerli projelerin hayata geçirilmesi gerektiği inancındayız”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, özellikle pandemi sürecinde, öğrencilerin sadece akademik yönden değil, sportif, kültürel ve sosyal yönden de bir fiil hayatın içinde olmalarını istediklerini belirten Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, “Dünya ve insanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz, fakat bu pandemi sürecinde düzgün planlama ile yapılan böylesi değerli projelerin de hayata geçirilmesi gerektiği inancındayız” dedi.

Liseler Arası Müzik Yarışması projesinin Bakanlık olarak çok değer verilen bir proje olduğunun altını çizen Yaman, “Bakanlık olarak bu projeye aynı desteği vererek devam etmek istiyoruz. Koşullar değişebilir, buna bağlı olarak da projede gereken düzenlemeler yapılarak devam edilebilir, bu konuda hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.

Bakanlık olarak, bu projenin yürümesi için hem okullara hem de Telsim ile olan iş birliklerinde üst seviyedeki ilişkilerin devam etmesi için her türlü desteğin verileceğinin altını çizen Yaman, “Çocuklarımıza, uzun bir süre evde kapalı kalmalarından sonra, sosyal kültürel ve sportif açıdan kendilerini geliştirmek için bu fırsatı vermek istiyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizi tamamen eve kapatmak yerine, tedbirlerimizi alarak, sosyal, sportif ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamaktır” dedi ve Telsim ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tanpınar: “Yarışmanın hem sağlıklı bir şekilde hem de doğru bir zamanda yapılmasını hedefliyoruz.”

Liseler Arası Müzik Yarışması’na pandemi nedeni ile iki yıldır ara verildiğini ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “İki yıllık ara bizleri üzdü, dilerim ki pandemi koşulları hafifler ve yarışmamıza başarılı bir şekilde kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

Bu toplantının esas amacının, okullarla ve bakanlıkla istişare içinde ortak bir karar alarak, gerekli fikir alışverişlerinin yapılması olduğunun altını çizen Tanpınar, “Bakanlığımızla sürekli istişare halinde bu organizasyonun hem sağlıklı bir şekilde hem de doğru bir zamanda yapılmasını hedefliyoruz” diye konuşarak, yarışma kurallarında gereken esnekliğin gösterileceğini ve tüm okullarla bir anlayış çerçevesinde bu yarışmanın yapılmasını amaçladıklarının altını çizdi.

Yarışmacılar başvuru ile ilgili tüm evraklara https://www.kktctelsim.com/liselerarasi-muzik-yarismasi linkinden ulaşabilecek.

Yarışma, "orkestra", "kız solist", "erkek solist", "sahne performansı" ve "enstrüman" dallarında yapılacak ve "orkestra" kategorilerinde ödüller verilecek. Yarışmada kazananları bekleyen birçok sürpriz hediyenin yanında, birinci gelen orkestra için, stüdyoda kayıt ve klip çekimi ödülü verilecek.