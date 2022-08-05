Liseli gençler iklim değişikliğini fotoğrafladı

Finansal hizmetlerin yanında, topluma sosyal sorumluluk alanlarında da farkındalık yaratmayı görev edinen TurkishBank Group, sosyal sorumluluk projelerinden birini daha tamamladı.

Türk Bankası, Türk Sigorta ve İsviç Coding işbirliği ile düzenlenen, KKTC’de eğitim veren liselerde okuyan öğrencilerin katıldığı “ Görevimiz Mavi - Liseler Arası Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması ” tamamlandı.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmaya katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflar, profesyonel fotoğraf sanatçısı Buket Özatay, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği Yönetim Kurulu Eş başkanı Gökçe Keçeci, fotoğraf sanatçısı Mustafa Evirgen ve Türk Sigorta Pazarlama Sorumlusu Arzu Eminoğlu tarafından değerlendirildi. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, iklim değişikliğinin artık iklim krizine evrildiğini, iklim krizinin önüne geçebilmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini tekrar gözler önüne serdi.

Ödül törenine katılan Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ve Türk Sigorta Genel Müdürü Engin Arı, öğrencilerle başarıları, hobileri ve gelecek planları hakkında sohbet etti.

Türk Maarif Koleji öğrencisi Hasan Eser, çektiği fotoğraf ile birincilik ödülü olan 2 bin TL tutarında bakiye yüklü Nakito Ön Ödemeli Kartı teslim alırken, “Bu yarışmaya katılırken birinci olabileceğimi hiç düşünmemiştim. Benim için güzel bir sürpriz oldu” dedi. İkinci olarak 1,000 TL tutarında ödülü kazanan İlsu Atmaca yine Türk Maarif Koleji’ndendi. Üçüncülük ödülü olan 500 lira tutarında bakiye yüklü Nakito Ön Ödemeli Kartı kazanan ise Namık Kemal Lisesi öğrencisi Eral İnsan oldu.

Yarışmada jüri özel ödülünü kazanan Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Cenay Canateş’e de plaket takdim edildi. Fotoğraf tutkunu bir ailenin ferdi olan Cenay Canateş, plaketi alırken “Bundan önce de birçok yarışmada derece elde ettim. Bu ödülü kazandığıma çok şaşırmamakla birlikte çok sevindim” diye konuştu.

Öğrenciler, veliler, Türk Sigorta ve Türk Bankası Genel Müdürleri ve temsilcilerinin toplu fotoğraf çekiminin ardından ödül töreni sona erdi.