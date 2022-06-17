Lirik Şiir Grubu, İskele’de sahne alacak

Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programında Salı akşamı İskele’de sahne alacak.

Yapılan açıklamaya göre, Lirik Şiir Grubu, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Bener Hakkı Hakeri şiirleri de okuyacak.

Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu’na piyanosuyla Kemal Taşçı ve konuk okuyucu olarak da Dervişe Güneyyeli Kutlu eşlik edecek.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenecek etkinlik, saat 19.30’da başlayacak.