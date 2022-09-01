Lirik Şiir Grubu, Gönyeli’de şiir dinletisi sundu
Lirik Şiir Grubu, dün akşam Gönyeli’de sahne alarak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" adlı şiir dinletisi sundu.
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Lirik Şiir Grubu, dün akşam Gönyeli’de sahne alarak "Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız" adlı şiir dinletisi sundu.
Gruptan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Edebiyat Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Lirik Şiir Grubu, Telsim ana sponsorluğunda çıktığı 10’uncu yıl turne programında dün akşam Gönyeli’de sahne aldı.
Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’ndaki etkinlikte Merter Refikoğlu, Şehbal Hamzaoğulları, Yıltan Taşçı, Kemal Taşçı ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu, “Bizim Şiirlerimiz-Bizim Şarkılarımız” başlıklı etkinlikte, Mustafa Gökçeoğlu şiirleri de okudu.
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