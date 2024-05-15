Limasol’un Türk Mahallesi’ndeki tarihi Sinema yandı

Limasol'da 1974 öncesi Kıbrıslı Türklerin anılarında önemli yer tutan, Taksim Sineması olarak da bilinen, eski APOLLO sinemasının çatısı çöktü.

Türk mahallesindeki yangın sonucu sinemada ciddi hasar oluştu, bölgede yollar trafiğe kapatıldı.

Kıbrıs İtfaiye Teşkilatının basın temsilcisi Andreas Ketti'ye göre, aralarında Limasol'daki itfaiye istasyonlarından gelen teleskopik bomlu bir kamyonun da bulunduğu dört itfaiye aracı olaya müdahale etti.