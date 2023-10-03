Limasollular, 2030’da Limasol’u “Avrupa’nın Kültür Başkenti” olarak hayal etmeye başladı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta Baf’tan sonra Limasol da Avrupa Kültür Başkenti olabilmek için adaylar arasına ismini yazdırmak için çalışmalara başladı.

“İmagine” olarak isimlendirilen kampanya ile ilgili çalışmaların merkezi de olan Limasol Belediyesi’nin Ploutis Servas binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplanrısında sırasıyla Limasol Belediye Başkanı Nikos Nicolaides, Kampanya Organizasyonu Başkanı Dr.Andreas Pittas ve Festival Sanat Yönetmeni Eleana Alexandrou birer konuşma yaptı.

Nicolaides: “Limasol şehrinin Avrupa’da görünür olması ve Avrupa’nın da Limasol’u daha yakından tanıması için büyük bir fırsat”

Limasol Belediye Başkanı Nikos Nicolaides, 2030 Avrupa Kültür Başkenti konusunun Limasol şehrinin Avrupa’da görünür olması ve Avrupa’nın da Limasol’u daha yakından tanıması için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. Limasol Belediyesi Meclisi’nin gerekli karaları ürettiğini ve bu süreçte Organizasyon Komitesi ile birlikte çalışacağını söyledi. Nicolaides : “ Limasol sadece şehir merkezi ile değil tüm köyleri ve sahil şeridi ile çok güzel bir yerleşim bölgesi. Buranın kültürel zenginliğini, kapasitesini, çeşitliliğini Avrupa ile daha yakından paylaşma imkanını sonuna kadar zorlayacağız ve eminim bu hazırlık sürecinin sonunda Limasol’a bu ünvanı kazandıracağız. Tüm ekibe ve bu işe günül verenlere kolay gelsin.”

Pittas: “Bu hayali birlikte kuracağız ve sonunda da bu ünvanı alacağımıza inanıyorum”

Kampanya Organizasyonu Başkanı Dr.Andreas Pittas, Avrupa Kültür Başkenti konseptinin 1985’te Atina’nın ilk kültür başkenti olmasıyla başladığını ve geçtiğimiz 40 yılda bu tecrübeyi yaşamış Avrupa şehirlerinde çok önemli olumlu değişimler ve dönüşümler görüldüğünü kaydederek bu fırsatın şimdi Limasol için de olacağına inandıklarını belirtti. Pittas: “Diğer tüm aday şehirlerin de bu hazırlık sürecinden olumlu dönüşümlerle ayrılacaklarına inanıyorum. Biz Limasol’da yaşayan Limasollular, Kıbrıslılar ve/veya misafirler, burada çalışanlar,şehre farklı alanlarda katkı koyanlar,belediyemiz, iş insanlarımız, sanatçılarımız, kurumlarımız ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, yaratıcı insanlarımız ve gönüllülerimiz bir araya gelerek bu şehrin müthiş kültürel kapasitesini, güzel enerjisini, dev insani çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte çocuğundan gencine, çalışanından sanatçısına, esnafından bürokratına, öğrencisinden akademisyenine herkesin fikirlerini alarak bu hayali birlikte kuracağız ve sonunda da bu ünvanı alacağımıza inanıyorum.”

Alexandrou: “Hazırlık süreci için heyecanlıyız ve inançlıyız”

Festival Sanat Yönetmeni Eleana Alexandrou da süreçle ilgili bilgi vererek komite üyelerini, gönüllü destek verenleri ve uygulanacak yöntemleri açıkladı. Alexandrou 13-14 yılda bir her ülkeye tekrer sıra geldiğini söyleyerek bu ünvanı almak için hazırlık süreçlerinin bile kendilerini heyecanlandırdığını ve Limasol’a çok şeyler katacağını belirtti.

“Daha az ayrıcalıklı olanların bakımı, ağaç ihtiyacı, daha az gürültü kirliliği, kültürel altyapı, kurumların güçlendirilmesi, yeni programların oluşturulması için koordinasyon ihtiyacı var”

Alexandrou: “ Kentin hızlı büyümesi ve sonrası, daha az ayrıcalıklı olanların bakımı, ağaç ihtiyacı, daha az gürültü kirliliği, kültürel altyapı, kurumların güçlendirilmesi veya yeni programların oluşturulması, merakı, saygıyı, bağlantıyı, yaratıcılığı harekete geçiren ve elbette sakinleriyle ilgilenen daha erişilebilir, kapsayıcı bir şehir için koordinasyon ihtiyacımız vardır.”

“#vibesensörümüzü yayınladık. Buna herkes girip görüşlerini belirtebilecek”

Alexandrou konuşmasını “Bugün, Limasol sakinlerinin kendi şehirleri ve şehrimiz hakkındaki görüş ve algılarını ifade edebilecekleri, şehrin nabız ölçeri olan kısa bir anketimiz olan #vibesensörümüzü yayınladık. Buna herkes girip görüşlerini belirtebilecek. Ayrıca her gün bu binada çeşitli kesimlerle çeşitli konularda görüş alışverişi yapıyoruz ve her konuyu detaylı olarak tartışıyoruz. 18 Kasımda 10 masa 10 konu 100 kişi ile kapsamlı bir tartışma ortamı yaratacağız ve buradan çıkan fikir ve önerileri de hazırlayacağımız taslağımıza ekleyeceğiz. Hep birlikte çalışarak, yaratarak bu süreci başarıyla geçeceğiz. Bütün bunlar için kültür ilham kaynağıdır, itici güçtür ve katalizördür” diyerek sürdürdü.

“Kıbrıs’tan 5 aday şehir var,amaç önce ilk ikiye ve sonra da finale kalmak”

Alexandrou son olarak ise “Kıbrıs’tan bu ünvan için 5 şehrin aday olduğunu söyleyerek 2025 yılına kadar çalışmaları sürdüreceklerini ve ilk olarak son ikiye ve finalde de Kıbrıs’tan bu ünvanı alan şehir olmak için tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.” dedi.