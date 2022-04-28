Limasol’da zehirli yılanın ısırdığı kişi yoğun bakımda
Limasol’da 75 yaşındaki bir adamı zehirli yılan ısırdı ve adamın vücuduna giren zehrin, çoklu organ yetmezliğine yol açarak yoğun bakımlık olmasına yol açtı
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Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 75 yaşındaki bir adamı zehirli yılan ısırdığını ve adamın vücuduna giren zehrin, çoklu organ yetmezliğine yol açarak yoğun bakımlık olmasına yol açtığını yazdı.
Haberde, adamın 6 gündür yoğun bakımda olduğu ve doktorların adamı kurtarabilmek için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.
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