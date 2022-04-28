Limasol’da zehirli yılanın ısırdığı kişi yoğun bakımda

Fileleftheros gazetesi, Limasol’da 75 yaşındaki bir adamı zehirli yılan ısırdığını ve adamın vücuduna giren zehrin, çoklu organ yetmezliğine yol açarak yoğun bakımlık olmasına yol açtığını yazdı.

Haberde, adamın 6 gündür yoğun bakımda olduğu ve doktorların adamı kurtarabilmek için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.