Limasol'da 'sihirli' gemiler (!)

Limasol'un doğusunda bir tablo misali gökyüzünde asılı gibi duran yolcu gemilerinin sihirli görüntüsü Michalis Michael'in fotoğrafların yansıdı.

"Üstün yansıma" olarak bilinen görüntü Limasol'daki gemilere ayrı bir derinlik kazandırdı. "Üstün Yansıma" denen olgunun, nesnelerin normalden daha yüksek bir konumda ve asılı gibi görünmesine sebep olduğu biliniyor. Kitasweather sitesi, üstün yansıma fenomenin şöyle anlatıyor:

Deniz yüzeyine yakın havanın soğuması nedeniyle sabahın erken saatlerinde meydana gelen sıcaklık tersine dönüş olduğunda gözlemlenirken, aynı zamanda yüzeyin hemen üzerinde daha sıcak bir gaz kütlesi bulunur.

Sıcak hava soğuk havadan daha incedir, aynı zamanda soğuk havada ışığın yayılma hızı sıcak havada ışığın yayılma hızından daha yavaştır ve soğuk havanın kırılma indisi daha yüksektir. Yukarıdakiler, bir nesnenin normalden daha yüksek bir konumda olduğu (ve bu nedenle asılıymış gibi göründüğü) yanılsamasını veren kırılma fenomeni ile sonuçlanır.