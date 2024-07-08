Limasol’da yangın, 5 uçak sevk edildi

Limasol ilçesine bağlı Fasouri köyünde pazartesi günü öğleden sonra yangın çıktı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, yangın hala devam ediyor ve çok sayıda ağacın yanı sıra yabani bitki örtüsü de yandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, yangına müdahalenin itfaiyeye ait iki, ormancılık departmanına ait bir olmak üzere dört itfaiye aracıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 5 uçak sevk edildi.