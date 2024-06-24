Limasol'da yangın

Limasol'daki Anogyra köyü yakınlarında bugün çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, yangını 11 uçağın söndürmeye çalıştığını söyledi. Kettis, yangının bölgedeki yabani çalılıklarda çıktığını, 4 aracın da yangını söndürmek için çalıştığını ifade etti.

Orman Dairesi de yangına müdahale etmek için harekete geçerken, bölgedeki rüzgar nedeniyle İngiliz üslerinden yangın bölgesine kamyon ve ekskavatörler de çağrıldı.