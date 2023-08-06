Limasol'da yangın

Limasol'un Alassa köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde yeniden alevlenen yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılıyor.

Ürdün'den gönderilen 3 helikopter de dahil 12 hava aracı, 11 itfaiye aracı ve 3 iş makinası ile müdahale edilen yangın için Avrupa Siyasi Koruma Mekanizması devreye sokuldu.

Kıbrıs Tarım Bakanı Petros Ksenofondos bölgede kurulan İtrfaiye Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre Methikoloni, Apsiu ve Yerasa köyleri üçgeninde ilerleyen yangın nedeniyle Apsiu köyü boşaltılıyor.

Bazı yollar tamamen, bazıları da kısmen trafiğe kapatıldı.

Limasol'un Alassa köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde yeniden alevlenen ve kontrolden çıkan yangın nedeniyle 4 ülkeden yardım isteniyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'un yardım talebinde bulunmak üzere İsrail , Lübnan, Mısır ve Yunanistan ile temas kurduğunu açıkladı.

Kıbrıs itfaiyesinin, Apsiu'dan sonra Mathikoloni köyünün boşaltılması kararı aldığı bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde yeniden alevlenen yangın rüzgar nedeniyle sürekli yön değiştirerek ilerliyor.

Ürdün'den gönderilen 3 helikopter de dahil 12 hava aracı, 11 itfaiye aracı ve 3 iş makinası da dahil, müdahale eden yer ekipleri bütün kazalardan tanker ve arazi araçları ile takviye edildi. Avrupa Siyasi Koruma Mekanizması devreye sokuldu. Rum Tarım Bakanı Petros Ksenofondos bölgede kurulan İtrfaiye Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

İtfaiye, Methikoloni, Apsiu ve Yerasa köyleri üçgeninde ilerlediğini açıklamıştı. Bölgedeki bazı yollar tamamen, bazıları da kısmen trafiğe kapatıldı.