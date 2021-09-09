Limasol’da sahte para ve uyuşturucu operasyonu

Limasol’da dün gerçekleşen bir olayda 35 ve 24 yaşlarındaki iki şahsın tasarrufunda bir miktar sahte para ve az miktarda uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi.

Mahkeme tarafından altı gün gözaltında kalmalarına karar verilen söz konusu 2 şahsın tasarrufunda, ilk bakışta sahte oldukları anlaşılan 80 adet 100 Euro’luk banknot tespit edildiğini yazan Fileleftehros gazetesi, söz konusu kişilerin tasarrufunda 3 buçuk gram hintkeneviri ile 0,4 gram metamfitamin tespit edildiğini de ekledi.