Limasol’da kundaklama ve hırsızlık

Limasol’da ikamet eden 42 yaşındaki veterinerin aracının kundaklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Limasol polisinin “Kolossi” (Yunus-Burçlu) bölgesinde ikamet eden 42 yaşındaki veterinere ait aracın dün sabaha yakın kundaklanması nedeniyle araştırma başlattığını yazdı.

Habere göre, bahse konu veteriner, kundaklanan aracın uzun zamandır park halinde olduğunu ve kullanmadığını belirtirken, hiç kimseden şüphelenmediğini de söyledi.

100 Bin Euro’luk hırsızlık

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise yine Limasol’a bağLı Pareklişa bölgesinde ikamet eden Rus asıllı bir kişiye ait evde bulunan kasadan toplam değeri 100 bin Euro olan mücevherat çalındığını yazdı.

Habere göre polis olayla ilgili soruşturma başlattı.