Limasol'da kaçak av, uyuşturucu ve cinayete teşebbüs

Limasol’da bir Kıbrıslı Rum’un evinde avlanması yasak 13 yaban kuşu ve 37 kök hintkeneviri fidesi bulundu, Bangladeşli aile fertleri arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Haravgi’nin haberine göre Limasollu 56 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un evinde pazartesi günü yapılan aramada avlanması yasak 13 yaban kuşu ve bu kuşları avlamada kullanılan çeşitli ağ ve ses üreticiler ile evin 100 metre ilerisinde plastik saksılar içerisinde yetiştirilmekte olan 37 kök hintkeneviri fidesi ele geçirildi.

Yine Limasol’da dün sabah 35 yaşındaki amcasının evine giden 28 yaşındaki yeğen arasında sözlü tartışma çıktı. İki Bangladeşli arasındaki tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine yeğen elindeki bıçak ile amcasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan amca ameliyata, yeğen ise gözaltına alındı. Yeğen suçunu kabul ederken, ifadesinin alınabilmesi için amcanın ifade verebilecek duruma gelmesi bekleniyor.