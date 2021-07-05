Limasol’da cinayet, bir kişi aranıyor

Polis, Limasol’da bu sabah bir erkeğin öldürüldüğünü duyurdu, şüpheli bir kışının de arandığını bildirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre, olay bu sabah saat 05.00’de meydana geldi.

Haberde, ismi açıklanmayan 57 yaşındaki bir erkek ve 25 yaşındaki oğlu, fıkır ayrılığında oldukları 33 yaşındaki bir erkekle görüşmeye gittikleri aktarıldı.

İddialara göre, 33 yaşındaki şüpheli, arabasıyla 57 yaşındaki erkeğe vurup ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Polisin cinayet mahallini kordon altına aldığı ve kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki şüpheliyi aradığı bildirildi.