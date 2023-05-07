Limasol’da cinayet: 25 yaşındaki zanlı Erkan Alkan aranıyor

Limasol'da Ukraynalı bir kadını kasten öldürme olayıyla ilgili 25 yaşındaki Erkan Alkan'ın yakalanması için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

25 yaşındaki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı ve aranıyor. 35 yaşındaki talihsiz kadın, gece yarısından sonra Potamos Yermasoya bölgesindeki apartman dairesinde ölü bulundu.

Herhangi bir yaşam belirtisi göstermediği için endişelenen arkadaşı apartman yöneticisinin yardımıyla talihsiz kadının apartmanına girdi.

Adli tıp görevlilerinin otopsi raporunda, kadının boğulma yoluyla suç teşkil eden bir eylemle öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayetin dün işlendiği tahmin ediliyor.