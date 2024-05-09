Limasol’da büyük yangın

Limasol'da bugün çıkan yangın kontrolden çıktı, yangının Ayios Sylas sanayi bölgesine doğru ilerlediği belirtiliyor.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, havadan yangın söndürme çalışmalarına İngiliz Üslerine ait bir helikopterin de dahil olduğunu söyledi.

İngiliz Üslerinden itfaiyecilerin yanı sıra organize gönüllü gruplar da yardıma müdahale ediyor. Bölgede esen kuvvetli rüzgarın yangının hızla yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.

İtfaiye ekiplerinin ve gönüllü grupların yanı sıra, bir uçak ve bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.

Verilen bilgiye göre yangın bugün saat 11.00 sıralarında çıktı.