Limasol’da büyük yangın
Limasol’daki “eski Marki çöplüğünde” yangın çıktı. Lastik yığınlarının da alev aldığı yangından çıkan kara dumanların, uzak noktalardan dahil görüldüğü ifade edildi.
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Limasol’daki eski Marki çöplüğünde yangın çıktı.
Kathimerini’nin aktardığına göre yangın saat 11.00 sıralarında başladı.
Haberde, çöplükteki lastik yığınlarının da alev aldığı ve bölgeden yükselen kara dumanların, uzak noktalardan dahil görüldüğü belirtildi.
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