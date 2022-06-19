Limasol’da bir şahsın üzerinde tabanca, fişek, uyuşturucu madde, çalıntı eşya ve sahte para bulundu

Kıbrıs Rum polisinin Limasol’da, tasarrufunda ateşli silah, fişek, uyuşturucu madde, çalıntı eşya ve sahte banknot tespit ettiği 39 yaşındaki bir şahsı tutukladığı haber verildi.

Söz konusu şahsın evinde mahkeme emriyle yapılan aramada, 7 gram Hint keneviri, 27 gram metamfitamin, 3 projeksiyon cihazı, sahte 20 Euro’luk banknot, ateşli silah ve 9 dolu fişek tespit edildiğini yazan Alithia gazetesi, söz konusu şahsın polis tarafından tutuklandığını ve gözaltına alındığını ekledi.