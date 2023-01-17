Limasol’da 6 buçuk kilo hint keneviri ele geçirildi

Kıbrıs'ın güneyinde polis tarafından geçtiğimiz Pazar günü Limasol’da gerçekleştirilen bir operasyonda 6 buçuk kilo Hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Operasyonda 22 ve 23 yaşındaki iki kardeşin tutuklandığını yazan Haravgi gazetesi, geçtiğimiz Pazar akşamı Kıbrıs Rum polisinin Limasol-Larnaka otoyolunda 23 yaşındaki şahsın kullandığı aracı durdurduğunu ve araçta yapılan aramada 6 hava geçirmez paket içinde 6 buçuk kilo uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti.

23 yaşındaki şahsın tutuklanmasının ardından, iki kardeşin birlikte yaşadığı evde de arama yapıldığını ve 22 yaşındaki kardeşin yatak odasında ise 4 naylon poşet içerisinde 65 gram Hint keneviri ve tartı tespit edildiğini belirten gazete, kardeşlerin polisle iş birliği yapmayı reddettiğini, öte yandan dün Limasol Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan iki kardeşin 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.