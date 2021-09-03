Limasol'da 35 milyon dolarlık sanal dolandırıcılık

İnternet üzerinden dolandırıcılık olaylarına bir yenisi Kıbrıs'ta eklendi, Limasol büyük bir sanal dolandırıcılığa sahne oldu.

Fileleftheros gazetesi internet üzerinden dolandırılan kişilerin, Limasol’da faaliyet gösteren iki şirket müdürü olduğunu yazdı.

Habere göre ilk olayda, elektronik cüzdanda bulunan 35 milyon dolarlık kripto para çalınırken ikinci olayda ise iş insanı e-mail üzerinden 120 bin Euro dolandırıldı.

Belçika’da faaliyet gösteren ve kendisi Limasol’da ikamet 39 yaşındaki şirket müdürünün müşterilerine ait elektronik cüzdandan 35 milyon dolar kripto paranın çalındığı yönünde polise şikayette bulunduğu bildirildi.

“Oğlunu almakla tehdit etti"

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Limasol’da meydana gelen bir olayda 23 yaşındaki Suriyelinin, yine Suriyeli olan 27 yaşındaki kişiyi bıçakla ve 6 yaşındaki oğlunu alıp kaçmakla tehdit ettiğini yazdı.

Gazete 23 yaşındaki Suriyelinin, geçmişte birlikte çalıştığı 27 yaşındaki kişinin evinin bahçesine gelerek 27 yaşındaki kişiden önce telefonunu, daha sonra parasını istediğini yazdı.

23 yaşındaki kişiyle birlikte bahçeye 3 kişinin daha geldiğini yazan gazete Suriyelinin, 27 yaşındaki kişinin para vermemesi durumunda oğlunu alıp kaçma tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine 27 yaşındaki Suriyelinin eşinin evde bulunan 3 bin 470 Euro nakit parayı zanlıya teslim ettiğini belirtti.

Habere göre polis 23 yaşındaki Suriyeliyi tutuklarken diğer kişiler de aranıyor.