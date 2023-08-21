Meteoroloji Dairesi, bugün saat 2.29’da Akrotiri-Limasol’da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, deprem, Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta, merkez üssü 34.53 kuzey ve 32.90 doğu koordinatlarında, yaklaşık 26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Richter Ölçeği’ne göre 3.6 olarak belirlenen depremin “çok hafif şiddette” olduğunu kaydedildi.