Limasol’a “Barış ve Dostluk Meydanı”

Limasol'da Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve diğer kültürlerden gelen çocukların eğitim gördüğü eski Sedat Simavi ilkokulu (Ayandon İlkokulu) önündeki meydana Barış ve Dostluk Meydanı adı verildi.



Leymosun Kültür Vakfı’nın hafta sonu çok kalabalık bir heyetle birlikte yaptığı ziyarette meydanın yeni ismi de açıldı. Vakıf Başkanı Yücem Rasımoğlu ve Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis bu anlamlı kararı birlikte duyurdu.