Limasol Şarap Festivali 60 yaşında

Pandemi nedeniyle bir yıllık aranın ardından bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek Limasol’un geleneksel Şarap Festivali, etkileyici açılış ve kapanış törenleri yanında her kesime hitap edecek aktiviteleriyle gösterişli bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Cyprus Mail’in haberine göre, Limasol Belediyesi yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl 9-16 Ekim tarihlerinde belediye bahçelerinde görkemli şekilde yapılacağını duyurdu.

Festival, koronavirüs önlemleri çerçevesinde düzenlenecek olsa da organizatörler, yapılacak etkinliklerle festivalin geleneksel kimliğini koruyacağını söyledi.

60. Limasol Şarap Festivali nedeniyle belediye bahçesine dikilen geleneksel Kıbrıs kıyafetleri giyen adam heykeliyle, festivalin başlayacağı duyuruları yapılıyor.

Festivalin açılışını 9 Ekim’de Ticaret Bakanı Natasa Pilides yapacak.

Festivalde, 4 şarap üreticisi Etko, Keo, Loel ve Sodap yanında Kıbrıs şarap üreticileri birliği, gumandarga üreticisi köyler ve Kıbrıs şarap akademisi yer alacak.

Festivalde bu yıl ilk kez 1960’tan bugüne fotoğraf sergisi de yer alacak. Foto muhabiri Kyriacos Andreou’nun üzüm bağları, Kıbrıs şarabı fotoğrafları Şarap Festivali’nde sergilenecek.

Bu yılki programda, konserler, tiyatro oyunları, gölge ve kukla oyunları, dans gösterileri ve konferanslar yer alıyor.

Festival alanındaki dört açık mekanlı restoranda yiyecek ve özel fiyatlı şarap satışları da olacak. Ayrıca gumandarga da satışa sunulacak.

Girişin yetişkinler için 5 Euro, 18 yaşına kadarki çocuklar için 3 Euro olarak belirlenen festival giriş biletleriyle ziyaretçiler, tüm festival etkinliklerine ücretsiz katılabilecek ve şişe şarapları indirimli satın alabilecek.

Belediye bahçesine girişlerde SafePass istenecek ve 12 yaşın üzerindeki tüm ziyaretçiler maske takmak isteyecek.

Limasol Şarap Festivali’yle ilgili daha fazla bilgiye www.limassolmunicipal.com.cy veya

Facebook:LimassolWineFestival adreslerinden ulaşılabiliyor.