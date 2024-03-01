Limasol Rialto Tiyatrosu’nda Mart ayında dolu dolu bir kültür-sanat programı

Murat OBENLER

Limasol’un önemli kültür-sanat merkezlerinden olan ve hem Kıbrıs'tan hem de yurtdışından sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Rialto Tiyatrosu, Mart ayında da konserler,tiyatro oyunları ve operalar ile dolu dolu bir program sunuyor.

01/03 Cuma 20:30 (90’)

Cleansed(Temizlenmiş) - Sarah Kane - Thoc's New Stage (18+)

Cleansed, çağdaş İngiliz tiyatrosunun en tartışmalı isimlerinden biri olan Sarah Kane'in açıklayıcı beş oyunundan oluşan serinin üçüncüsü olan Cleansed, Yunanca olarak ve İngilizce-Türkçe altyazıyla sahnelenecek. Sözlü vahşetin, ikonoklastik(putkırıcılık) eyleminin ve politik düşüncenin eşsiz bir örneği olan performansta sert bir dil, şiddet sahneleri, çıplaklık ve cinsel aktivite simülasyonu yer alıyor. Fiyat:€12 / 6

06/03 Çarşamba, saat 20:30 (75’)

İncil: Tanrı'nın tam sözü (Kısaltılmış) – Antilogos Tiyatrosu

Adam Long, Reed Martin ve Austin Tichenor tarafından yazılan İncil: Tanrı'nın tam sözü (Kısaltılmış), üç oyuncu ve bir müzisyen tarafından şarkı söyleyen, dans eden ve temel sorular üzerinde düşünen esprili bir komedi. Dil:Yunanca, Fiyat: €15 /10

08/03 Cuma saat 11:30

ΜusEDX 2024

TEDx, Ignite,IdeaCity gibi geniş görünürlüğe sahip başarılı uluslararası etkinliklere dayanan/etkilenen, müzikten ilham alan değerli fikirlerin sunumu olan ΜusEDX 2024’da 12 ila 26 yaşları arasındaki genç erkek ve kadınlar, sahnede orijinal ve özellikle ilginç bir fikri canlı olarak sunarlar. Müzikle bağlantılı, halkı harekete geçirmeyi, büyülemeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliğe giriş ücretsizdir.

09/03 Cumartesi 20:30 (90’)

Kişideki Boşluk – Akis Dimou - Tiyatro Dentro

Theatro Dentro'nun sahnelediği Akis Dimou’nun oyunu Emptiness in Person'da, 2015 yazında Atina'da yaşayan dört kişinin orta sınıf bir apartman dairesinde eski meselelerini halletmeye çalışması sahneye konuyor. Dil: Yunanca, Fiyat: €15 /12

15/03 Cuma,saat 20:00 (90’)

Tambour Battant / Davulu Yuvarla! (İsviçre 2019)

Yönetmen: François-Christophe Marzal

1970 baharının başlarında Valais'deki küçük Monchoux köyünde alışılmadık bir çalkantı yaşanıyor. Kadınların Oy Hakkı nedeniyle mi? Yoksa yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin yaklaşan referandum nedeniyle mi?

Oyuncular: Pierre Mifsud, Pascal Demolon, Sabine Timoteo, Jean-Luc Bideau, Amélie Peterli, Giuseppe Oricchio. Düzenleyen: İsviçre'nin Kıbrıs Büyükelçiliği, Alliance Française de Limassol işbirliğiyle. Dil: Fransızca ve İngilizce altyazılı. Giriş: ÜCRETSİZ

16/03 Cumartesi, saat 19:00 (262’)

La Forza Del Destino - Giuseppe Verdi(The MET: Live in HD Programı)

Yönetmen Yannick Nézet-Séguin, yıldız soprano Lise Davidsen’in soylu Leonora rolüyle ilk kez sahneye çıktığı bu oyunda, Verdi'nin La Forza del Destino'sunu yönetiyor. Yönetmen Mariusz Treliński, yaklaşık 30 yıldır şirketin ilk yeni Forza'sını teslim ederek çağdaş bir dünyaya zemin hazırlıyor. Kadroda ayrıca Don Alvaro rolünde tenor Brian Jagde, Don Carlo rolünde bariton Igor Golovatenko, Preziosilla rolünde mezzo-soprano Ekaterina Semenchuk, Fra Melitone rolünde bas bariton Patrick Carfizzi ve hem Leonora'nın babası hem de Padre Guardiano rolünde bas Soloman Howard yer alıyor. Dil: İtalyanca, İngilizce altyazılı. Fiyat: €20 / 15

24/03 Pazar,saat 11:00 (90’)

Peripato

Rialto'nun Yardımcı Sanatçı Rezidansı Programı çerçevesinde Maria Varnakkidou ve Konstantina Andreou tarafından tasarlanan, zaman içinde bir yolculuk, bir anı izi, ses ve görsel imge deneyimi. Kahramanlar Meydanı çevresinde ve genelinde bir ses yürüyüşü, onu yaşamış, şu anda yaşamakta olan ve gelecekte deneyimleyecek olan insanlara adanmıştır. Dil:Yunanca ve İngilizce. Fiyat: € 5

29/03 Cuma,saat 20:30 (100’)

Premiere 4 - Cyprus Symphony Orchestra

'Premiere 4' konserleri, Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile Fransız romantik bestecilerin eserlerini sunan iki Fransız sanatçı arasında güzel bir sinerji oluşturuyor. Program: Gabriel Fauré: Pavane, op. 50, Jacques Ibert: Flüt konçertosu, Camille Saint-Saëns: Senfoni no. 2 La minör, op. 55.

Şef: Patrick Gallois. Flüt: Vincent Lucas. FİYAT: Bölüm Α: €18 / 14 & Β: €13 / 10

30/03 Cumartesi, saat 20:30 (75’)

Barış ve Sevgi Notları: Fransa'dan dünyaya - Alliance Française de Limassol

Frankofoni ayı kapsamında Limassol Alliance Française, “Barış ve Sevgi Notları: Fransa'dan dünyaya konseri” düzenliyor. Nostaljik seslerin şöleninde, bariton Kyros Patsalidis'in klasik şarkısının dünyası, piyanist Stavros Dritsas yönetimindeki 10 kişilik orkestra eşliğinde dünya/caz repertuar şarkıcısı Vakia Stavrou ile harmanlanıyor. Fiyat:€ 15/10

Rialto Tiyatrosu’ndaki etkinlikler için elektronik bilet www.rialto.com.cy adresinden veya box office (Tel:77 77 77 45) alınabilir. (Pazartesi-Cuma saat 10:00- 15:00)



