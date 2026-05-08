Mağusa Limanı’nın tamamen özelleştirilmesinin önü açıldı

Recep DAL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”, 7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Protokolde yer alan maddelerle birlikte Mağusa Limanı’nın tamamen özelleştirilmesi ve devrine yönelik süreç açık şekilde ortaya kondu.

Protokolün eylem planı bölümünde yer alan “Mağusa yük limanının işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapı oluşturulacaktır” ve “Yeni bir yük limanı inşasına yönelik çalışmalara başlanacaktır” ifadeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümete limanların devri ve özelleştirilmesi konusunda verdiği ‘ödevi’ net biçimde gözler önüne serdi.

Mağusa Limanı’ndaki özelleştirme sürecinin ise TC Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile TC Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütüleceği belirtildi. KKTC tarafında ise Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumlu olacağı kaydedildi. Protokole göre hükümetin, Haziran 2026’ya kadar Mağusa Limanı’nın işletme hakkının devrine yönelik hukuki ve idari altyapıyı oluşturması gerekiyor. Böylelikle hükümete limanın devri için yaklaşık 1 aylık süre verilmiş oldu.

Öte yandan Mağusa Limanı’nın hizmetleri halihazırda Limanlar Şirketi tarafından yürütülüyor. Şirketin başında ise kayyum olarak atanan Hande Güzoğlu bulunuyor. Böylelikle liman hizmetleri daha önce özelleştirilirken, imzalanan yeni protokolle birlikte limanın tamamen özelleştirilmesi ve devrine yönelik zeminin de hazırlandığı görülüyor.

Elde edilen bilgilere göre, Limanlar Şirketi’ne kayyum olarak atanan Hande Güzoğlu’nun uzun süredir limanın diğer alanlarının da özelleştirilmesi ve devrine yönelik çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı:

“Kayyum özelleştirmeyi organize etsin diye atandı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, Mağusa Limanı’ndaki hizmetlerle ilgili kısmın zaten özelleştirilmiş durumda olduğunu söyledi.

“Mağusa Limanı’nın hizmetleri halihazırda özelleştirilmiş durumdadır” diyen Kanatlı, liman hizmetlerini üstlenen Limanlar Şirketi’nin idareyi sürdüremediğini ve ardından şirkete kayyum atandığını belirtti. Kanatlı, “Şu anda atanan kayyum orayı yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Bir süredir kayyum atamasını gündeme taşıdıklarını ve bunun tamamen özelleştirmenin altyapısını oluşturduğunu kamuoyuna anlattıklarını kaydeden Kanatlı, “Bu mesele o yüzden önemli. Bu kayyum zaten 1 yıldır protokoldeki ilgili maddenin altyapısını hazırlamaya çalışıyor” dedi.

Kayyum olarak atanan kişinin özelleştirme sürecini organize etmek amacıyla görevlendirildiğine dikkat çeken Kanatlı, Türkiye ile imzalanan protokolün de genel anlamda özelleştirmenin ve tamamen devrin önünü açtığına vurgu yaptı.

Kanatlı, “Ucu açık bir madde konmuş. Limanların tamamen devrinin, diğer hizmet alanlarının da özelleştirilmesinin zemini hazırlanıyor” dedi.

Protokolde “yük limanı işletmesi” olarak ifade edilen kısmın zaten Limanlar Şirketi’ne atanan kayyum tarafından yönetildiğini belirten Kanatlı, hedefin limanın genişletilmesi ve başka bir şirkete devredilmesi olduğunu kaydetti.

