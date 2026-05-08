DAÜ’de “Fikri Mülkiyet Hakları ve Tahkim” konferansı düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) “Fikri Mülkiyet Hakları ve Tahkim” konferansı düzenlenecek.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde, merhum DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan anısına “Fikri Mülkiyet Hakları ve Tahkim” konulu konferans yapılacak.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 12 Mayıs Salı günü saat 09.30’da başlayacak konferansta katılımcılar fikri mülkiyet hukukunun güncel meseleleriyle tahkim mekanizmasının ulusal ve uluslararası boyutlarını ele alacak.

Açılış konuşmaları ile başlayacak etkinliğin ilk oturumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berin Ergin başkanlığında yürütülecek.

Oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı tarafından “ISTAC’ta Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ekşi tarafından “WIPO Tahkimi” ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu tarafından “Hakemlerin Hukuki Sorumluluğu” sunumları yapılacak.

İkinci oturum ise DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Soykan Adaoğlu başkanlığında yürütülecek.

DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba “KKTC Hukukunda Tahkim”, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “KKTC Hukukunda Fikri Mülkiyet Hakları” ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Esenyel Hanaz “Kişinin Yaşam Öyküsü Üzerindeki Haklardan Doğan Uyuşmazlıkların Tahkime Elverişliliği” ile ilgili konuşacak.