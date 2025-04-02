Liderler görüşmesi 1 buçuk saat sürdü

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi tamamlandı. Saat 11.00 sıralarında tamamlanan görüşme bir buçuk saat sürdü.

Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Ofis binasında yapılan görüşmenin ardından liderler ayrıldı. Liderlerin ayrılmasının ardından BM görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Ersin Tatar, ayrılmadan önce basının soruları üzerine yaptığı açıklamada, her şeyi görüştüklerini ve her iki tarafın da isteklerini ortaya koyduğunu belirterek, 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyledi.

Ersin Tatar saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak.