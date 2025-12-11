Liderler bugün ara bölgede bir araya geliyor

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bugün bir araya geliyor.

Erhürman ile Hristodulidis, toplantı öncesinde saat 15.00’te Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret edecek. Liderler saat 16.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın aracılığında BM İyi Niyet Ofisi’nde ortak bir toplantı yapacak.

Erhürman ve Hristodulidis toplantı ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayriresmi resepsiyona katılacak.