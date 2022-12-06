'Liderler' BM resepsiyonunda buluşabilir

Birleşmiş Milletler (BM) yarın ara bölgede düzenleyeceği resepsiyonda Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis'in gayri resmi olarak bir araya gelmesi bekleniyor.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, resepsiyon için her iki isme de davet yapıldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ve adadaki iyi niyet misyonuyla ilgili raporlarının, Ocak ayı başında BM Güvenlik Konseyi üyelerine sunması da bekleniyor.

BM Güvenlik Konseyi önündeki raporlarla ilgili görüşmelere ocak üçüncü haftası başlayacak. Kıbrıs'taki BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasına dair kararın ise 31 Ocak 2023 tarihine kadar onaylanması bekleniyor.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi huzurunda gerçekleşecek görüşme için New York’a hareket etmeden önce, Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmesinin beklendiğini yazan Haravgi, BM’nin yılsonu dolayısıyla yarın akşamüzeri Ledra Palace’ta düzenleyeceği resepsiyonu da anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ise “Durgunluğu Korunması” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak uluslararası aşamada tam bir durgunluğun hâkim olmaya devam ettiğini ve durumun Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye’deki seçimler yapılana kadar aynı kalmasının beklendiğini yazdı.