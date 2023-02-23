Liderler, ara bölgede bir araya geldi

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya geldi.

İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1" formattaki gayriresmi buluşma, saat 11.15’te başladı.

Önce Hristodulidis, ardından Tatar, Stewart’ın ikametgahına geldi.

İki liderin ilk buluşmasını kuzeyden, güneyden ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izliyor.

Kanadalı diplomat Stewart, gayriresmi buluşmanın hazırlığı kapsamında, dün Tatar’ı, önceki gün ise Hristodulidis’i ziyaret etmişti.

Gayriresmi buluşma, güneyde yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Hristodulidis’in resmen görevi devralmasın öncesinde yer alıyor.