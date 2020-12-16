“LEYMOSUNLU” okurlarla buluşuyor

Yazar İbrahim Yapıcıoğlu’nun Limasol’u ve Limasol’da yaşayan insanların kültürlerini anlatan 5. kitabı “LEYMOSUNLU” 19 Aralık 2020 Cumartesi Günü 14.30-17.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde tanıtılacak.

1941’ de Limasol’da doğan İbrahim Yapıcıoğlu yaptığı açıklamada; “LEYMOSUNLU” kitabının Limasol’luların birbirlerini unutmamaları, eski hatıralarını, eskiden gelen kültürlerini ve nasıl yaşam düzeyleri olduğunu anlatan 500 sayfaya yakın bir kitap olduğunu dile getirdi. Yapıcıoğlu, Girne Belediyesi’ne koyduğu katkılardan ve gösterdiği yardımlardan dolayı teşekkürlerini sundu.