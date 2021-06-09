Leymosun (Limasol) Ve Kadınları tanıtılıyor

Kıbrıslı Türk Kadınlarının geçmişten günümüze kadar yaptıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarının anlatıldığı “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın tanıtımı ve söyleşisi 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat: 11.00’da Girne Belediyesi’nin Yeni Hizmet Binası’nda bulunan Camekan Kafe’de gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi’nin açıklamasına göre; Aslen Limasollu olan ve Limasollular Derneğinde yıllarca aktif görev alan merhum Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmaları başlatılan kitap, Özay Akif tarafından kaleme alındı. “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın basımı ise, Limasol Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Covid- 19 salgınına karşı alınacak önlemler kapsamında düzenlenecek kitap tanıtım etkinliğine tüm kitapseverler davet edildi. Top of Form