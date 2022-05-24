Leyen: Yunanistan, Kıbrıs ve Polonya'da sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri faaliyete geçecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin fosil yakıtlardan bağımsızlaşması çerçevesinde, Yunanistan, Kıbrıs ve Polonya'da sıvılaştırılmış doğal gaz terminallerinin yakında faaliyete geçeceğini açıkladı.

Ursula von der Leyen, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadele ve jeopolitik sebeplerden dolayı Avrupa’nın fosil yakıtlardan uzaklaşmasının gerekli olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya’yı enerji stoklarının yanı sıra gıda stoklarını araç haline getirmekle suçladı.