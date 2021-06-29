Leyen Kıbrıs'a gelecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önümüzdeki hafta Kıbrıs’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştireceği ve Kıbrıslı Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun Ulusal Toparlanma ve Dayanıklılık Planı’nın tartışılması olduğunu ve bu ziyaretin, Kıbrıs Cumhuriyeti için plan açısından güvenoyu teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, Leyen’in ziyaretinin ana unsurunun ekonomi olmasına rağmen, özellikle Kıbrıs sorunu olmak üzere farklı konuların da ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin planının toplam 1,2 milyar Euro’luk ödenek öngördüğü belirtildi.