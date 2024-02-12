"LET'S MUSIC" İnteraktif Aile Konseri ile 7’den 70’e çocuklar gibi şendik

Murat OBENLER

Lefkoşa Uluslararası Festivali-Never Ends kapsamında 12 ay boyunca kesintisiz sanat etkinlikleri sürerken 11 Şubat Pazar günü gerçekleşen "LET'S MUSIC" İnteraktif Aile Konseri, 7’den 77’ye herkesi coşturdu.

Festivalde ilk kez bir interaktif aile konseri yer alırdı ve Strovolos Municipality - European University Cyprus Senfoni Bandosu, Dr. Yiannis Miralis’in sanatsal yönetimi ve Şefliğinde Lefkoşa’nın Güneyindeki Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.



Hem eğitim hem eğlence dolu interaktif konser

Yunan müziğinden film müziklerine, klasik müzikten konser marşlarına, rock, latin, cazdan pop müziğe kadar uzanan geniş bir repertuarın başarılı bir şekilde sunulmasıyla çocuklarıyla konsere gelen aileler keyifli bir Pazar günü yaşarken interaktif konser, festival izleyicisine eğitsel (senfonik grubu oluşturan nefesli ve vurmalı çalgılar hakkında önemli ve sıradan bilgilerin yanı sıra besteciler hakkında da bilgi edinme fırsatı sunuyor)ve eğlence dolu bir etkinlik sunuyor .Çeşitli yaşlardan 35'ten fazla müzisyen, Strauss, Beethoven, Shostakovich, Morricone, ABBA, Vangelis Papathanasiou, Teodorakis ve Hadjidakis'in ünlü bestelerinin yanı sıra disko ve Latin müziği, Kalamat ve Sırp dansları ve çok daha fazlasını seslendirdi.