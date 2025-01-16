“Lefkoşa’yı sınırsız noktaya getirmek bizim için en ideali”

Lema GÖZAY

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e son dönemde açılmasıyla ilgili gündeme gelen Mia Milia (Haspolat) barikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Mehmet Harmancı, uzun süredir başkentin doğusuna açılacak bir geçiş noktası ile hem bölgeye hem de tüm ekonomiye ciddi bir yarar sağlayacağını düşündüklerini belirtirken, başkentin kuzey batısında bulunan Kermiya barikatının hem günlük araç geçişlerinin fazlalığından, hem okul yoğunluğundan, hem de inşası devam eden külliyeden dolayı ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandığını kaydetti.

Harmancı hem kara hem de hava sınırları aracılığıyla Kıbrıs’ın kuzeyine toplamda 5,2 milyonluk geçiş olduğunu bunların yüzde 65’inin de Kermiya barikatı aracılığıyla gerçekleştiğini ve bununla bölgede ciddi bir yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Lefkoşa’nın doğusuna, Haspolat barikatının açılmasıyla hem bölge trafiğine önemli katkı sağlayacağını hem de iki toplumun birbiriyle yakınlaşması ve iletişimine de katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Harmancı, “En önemlisi de trafik ve trafikte bekleme sürelerinde ciddi azalmalar yaşanacak.” dedi.

“Bu dayatmalarla işi sıkıştırıyoruz ve çözümsüz hale getiriyoruz”

Harmancı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uzun süredir Yeni Erenköy ve Kiracıköy transit geçiş noktaları üzerinde durduğunu belirtti, “Lefkoşa’daki kapılar, bu iki geçiş noktasının esiri haline getirilmiş durumda. Biz hala daha masada farklı diplomatik yollarla bunun ilerletilebileceğini düşünüyoruz. Elbette bunlara paralel Lurucina (Akıncılar) barikatı da gündeme gelebilir. Bu da son dönemlerde konuşuluyor. Ancak biz ana eksen üzerinde Lefkoşa’da bu pazarlığın genişletilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa üzerinde uzun süredir farklı grupların masaya koyduğu talepler olduğuna değinen Harmancı, sürecin tek bir boyutla ele almak yerine ‘çözme ve karşılıklı kapı açma niyetiyle her iki tarafın müzakere etmesi gerektiğini’ belirterek barikatlar konusunda görüşülen diğer alternatif modeller hakkında şunları söyledi:

“Araçlı geçiş kapısı yanında yaya geçiş kapısı olarak Baf Kapısı, İki Bandabuliya’nın birleştirilmesi gibi noktalar da var. Eğer pazarlık bunun üzerine getirilebilirse bu belki de Lefkoşa üzerinden çözümlenebilecek bir noktaya gelebilir. Eğer hiçbir şey olmazsa tek taraflı olarak Küçük Kaymaklı Atatürk Caddesi üzerinden açılabilecek bir kapı gündeme getirilebilir. O yüzden tek bir boyutta ele almak yerine bunu gerçekten çözme niyetiyle, karşılıklı kapı açma niyetiyle her iki tarafın müzakere etmesi lazım. Bu dayatmalarla işi sıkıştırıyoruz ve çözümsüz hale getiriyoruz.”

“Ben bir gevşeme ile farklı yönde de pozisyon üretebileceklerini düşünüyorum”

Harmancı, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile görüşmeleri sonucunda ortaya koyulan geçiş noktasının tek taraflı olarak gündeme getirdikleri ve ısrarcı oldukları Mia Milia (Haspolat) barikatı olduğuna işaret ederek, “Ben bir gevşeme bir farklı yönde de pozisyon üretebileceklerini düşünüyorum. Eğer Lurucina üzerinde bir konuşma olacaksa burada da bir kapı ihtimalini yok görmüyorum.” dedi.

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında geçmiş belediye başkanı Constantinos Yiorkadjis tarafından uzun süredir dile getirilen “iki Bandabuliya’nın birleştirilmesinin” gündeme getirildiğini belirten Harmancı, Ermou Caddesi’nin askersizleştirme üzerinden ele alınmasının ve bu askersizleştirme sürecine paralel olarak sivil halka açılabilecek şekilde dizayn edilmesinin de ara ara gündeme gelen noktalardan olduğunu ifade etti.

“Taraflar Kaymaklı noktasında da hem fikir”

Lefkoşa üzerinde geçmiş dönemde Baf Kapısı’nın öne çıktığına işaret eden Harmancı, Kuyumcular Sokak’taki Bandabuliya’ların birleştirilmesiyle birlikte bu dönem itibariyle Kıbrıslı Rumların öne çıkardığı noktalardan biri olduğunu aktarırken, tarafların ‘Kaymaklı noktasında da hem fikir’ olduklarını söyledi.

“Lefkoşa’yı sınırsız ve karşılıklı geçişlere açılabilecek noktaya getirirsek bizim için en ideal budur.” diyen Harmancı, mevcut durumda doğuda açılacak bir geçiş noktasıyla kuzey batı istikametinde bulunan mevcut kapıya ilk etapta rahatlama sağlayacağını belirtti. Harmancı, “Üçüncü bir kapıya da hayır demiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Haspolat barikatının yalnızca ‘ticarete’ açılmasına kesinlikle karşıyız”

Harmancı, Haspolat barikatının yalnızca ‘ticari geçişlere’ açılmasına karşı olduklarını kaydederken, “Buna paralel Kaymaklı kapısının da gündeme gelmesi gerekiyor. İki kapı daha sonra ortaya çıkacak tabloyla birlikte olabildiğince kapı açılabilmesi Lefkoşalıların ve bütün bölgenin menfaatine olacaktır.” diye konuştu.