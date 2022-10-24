“Lefkoşa’yı gerçek bir başşehir yapacağız”

Ayşe GÜLER

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, belediyenin borç yükünün kötüleşerek, kontrol edilemeyecek bir seviyeye doğru gittiğini vurguladı, mevcut yapının çabaları ile bunun düzelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

İncirli, “Lefkoşa Belediyesi’ni dar boğazdan çıkaracağız” diyerek, “Geçen bunca zamana rağmen mali yapının güçlenmemiş olması da bu konudaki yönetim becerisinin eksikliğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Bugün kaç Lefkoşalı belediyenin mali durumu ile ilgili doyurucu bilgiye sahiptir?” diye soran İncirli, öncelikli hedefinin gelir gider dengesini kurarak belediyenin sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşması olduğunu vurguladı.

İncirli, “Kaynakların israfından kaçınacağız, giderlerimizi mutlaka rasyonelleştireceğiz” diyerek, harcanan her kuruşun Lefkoşalının hayatına değer katacak, yaşam kalitesini artıracağını kaydetti.

Şehri yönetirken güncellenmiş İmar Planı ve bilimin kılavuzunda yer alacağını dile getiren İncirli, teknik meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplumla, tüm paydaşlarla, en önemlisi Lefkoşalılarla birlikte düşünerek, karar vereceğini ve projeleri uygulayacağını kaydetti.

İncirli, “Akıllı şehir” vizyonuyla hareket edeceğini de söyleyerek, “Temizlik, çevre, kültür-sanat, yıl boyu süren festivaller ile Lefkoşa bakımsız, unutulmuş halinden kurtulup gerçek bir başşehir görüntüsüne kavuşacak. Lefkoşa hem yasemin hem de sanat tütecek” diye konuştu.

Başkent Lefkoşa’da imar planı yokmuş gibi hareket edildiğini de ifade eden İncirli, 5 yılda bir güncellenmesi gereken İmar Planı’nın 10 yıldır güncellenmemiş olmasını eleştirdi.

“Lefkoşa gerçek bir başşehir görüntüsüne kavuşacak”

➢ CTP Lefkoşa Türk Belediye Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın altyapı açısından çok zayıf kaldığını ifade etti, “Temizlik, çevre, kültür-sanat, yıl boyu süren festivaller ile Lefkoşa bakımsız, unutulmuş halinden kurtulup gerçek bir başşehir görüntüsüne kavuşacak. Lefkoşa hem yasemin hem de sanat tütecek” diye konuştu.

➢ “Herkese yakışır bir başşehir” hedefiyle Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığına adaysınız. Ajandanızda bu konudaki ilk başlık, ilk hedef nedir?

➢ “Lefkoşa sadece Lefkoşa’da doğanların değil Lefkoşa’da yaşayanların şehri. Lefkoşa sadece Lefkoşalıların değil tüm Kıbrıslı Türklerin başşehri, Lefkoşa Avrupa’nın bölünmüş kalan son başşehri. Lefkoşa ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik kalbi. Lefkoşa mali açıdan kırılgan olmaya devam ediyor, mali yapının iyi olmaması her türlü hizmetin eksikliğinde mazeret olarak kullanılmaktadır. Önceliklerimizden biri gelir gider dengesini kurarak sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşmaktır. Tüm dünya yüzünü akıllı şehirlere döndü, biz de çağdaş, ekonomik olarak güçlü, çevre ile ve çevresiyle barışık, eşit bir şehir hedefine Akıllı Şehir vizyonumuzla ulaşacağız.”

➢ Lefkoşa’da başlayan hiçbir işin tamamlanmadığına dikkat çektiniz. Bunun nedeni nedir, bu konuda ne yapacaksınız?

➢ “Çoğunlukla Lefkoşa’da bir İmar Planı yokmuş gibi hareket ediliyor. 5 yılda bir güncellenmesi gereken İmar Planı’nın 10 yıldır güncellenmemiş olduğunu da not düşelim. Yanı sıra şehir için yapılmış bütünlüklü projeler yok. Az sayıdaki işler de parça parça yapılıyor. Kanalizasyon, yağmur drenaj ve içme suyu konularında bütünlüklü projeler olmalı ki hem aşama katedilebilsin hem de her seferinde tekrar tekrar kazı yapılmasın. Örneğin bisiklet yolları, hem dünya standartlarının altında hem de bir takım hatalar içeriyor. Lefkoşa’mız altyapı açısından çok zayıf kalmış durumda. Bütünlüklü projeler olmadığı sürece hem arzu ettiğimiz şehre kavuşamayız hem de zaten sınırlı olan kaynaklar doğru kullanılmamış olur, yanlışı düzeltmek çok daha masraflı. Bizim yönetimimizde bütçeleri hazırlanmış bütünlüklü projeler hayata geçecek. Altyapı projeleri ile eş ağırlıkta sosyal projeler de hazırladık. Yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesi, yeni kreşler, kadın ve genç istihdamı, sokak hayvanları, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi. Temizlik, çevre, kültür-sanat, yıl boyu süren festivaller ile Lefkoşa bakımsız, unutulmuş halinden kurtulup gerçek bir başşehir görüntüsüne kavuşacak. Lefkoşa hem yasemin hem de sanat tütecek.”

➢ CTP, yerel yönetimlere oldukça önem veriyor. Lefkoşa’da ‘reform’ olarak nasıl bir adım atacaksınız? Yerinden yönetimi nasıl güçlendirmeyi planlıyorsunuz?

➢ “CTP yerel yönetimler konusunda herkes tarafından takdir edilen bir çok başarıya ulaşmıştır. Başarımızın temelinde çağdaş dünyada olduğu gibi yerel aktörlere önem verilmesi, yerinden yönetimin güçlenmesi vizyonunu benimsemiş olmamız yatmaktadır. Hükümetin sözüm ona ‘reform’ diye halkın önüne koyduğu, salt belediye sayılarında azalma ve Belediyeler Yasası’ndaki bazı değişikliklerle yerel yönetimlerde arzu edilen yeniden şekillenmenin gerçekleşmesi mümkün değildir. CTP’nin savunduğu demokrasinin de gereği olan yerinden yönetimin artırılması, merkezi hükümetin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere aktarılarak insana dair olan her türlü hizmete yanıt verecek şekilde mali olarak güçlendirilmesi ve denetlenmesidir. Belediyeler Yasası’nın komitede görüşülmesini sağlamak için CTP’nin Meclis’te çok etkili bir muhalefet yaptığını da hatırlatmak isterim. Kararların yerinden alınması ilkesi bizim için reformun vaz geçilmez unsurudur. Bizim yönetimimizde yurttaşlar yaşadıkları bölge için karar alma mekanizmalarına katılabilecek, önceliklerini belirleyebilecekler. Bu noktada muhtarlarımızla da çok yakın temas halinde olacağımıza güçlü bir vurgu yapmak isterim.”

“Lefkoşalılarla birlikte düşünüp, karar verip, yapacağız”

➢ Şehri planlarken kılavuzunda güncellenmiş İmar Planı ve bilimin olacağını vurgulayan İncirli, “Teknik meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplumla, tüm paydaşlarla, en önemlisi Lefkoşalılarla birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz ve birlikte yapacağız. Yetki alanımız değildir deyip mazeret üretmek bizim tercih edeceğimiz yönetim anlayışı değil. Sorumlulukla yöneteceğiz” dedi.

➢ Lefkoşa’da trafik ana sorunların başında geliyor. Bu konuda ne yapılabilir?

➢ “Lefkoşa’daki trafik sorunu hem çok büyük, hem de her geçen gün artıyor. Ayrıca otopark da büyük sorun. Trafikte zaman kaybediyoruz, akaryakıt kullanarak para harcıyoruz, çevreye zarar veriyoruz. Trafik akışkan ve güvenli olmalı, sadece motorlu araçlar için değil aynı zamanda yayalar ve bisikletliler için de. Trafik sorunları bilimsel yöntemlerle, verilerin toplanıp analiz edilmesi ile bulunacak çözümlerle giderilebilir. Toplu ulaşım, alternatif ulaşım, çeşitlendirilmiş karma ulaşım, entegre ulaşım sistemlerine ihtiyaç var, biz bunları kuracağız. Motorsuz araçlar için altyapıyı güçlendireceğiz. Akıllı şehir anlayışı trafik için de çok önemli. Teknolojinin insan ve şehir yönetimi ile buluşması birçok sorunun çözümünde yarar sağlayacak. Trafiği tasarlarken Lefkoşa’nın gündüz ile gece nüfusunun arasındaki büyük farkı da dikkate alacağız.”

➢ Şehri planlarken, kılavuzunuzda ne olacak?

➢ “Kılavuzumuz güncellenmiş İmar Planı ve elbette bilim olacak. Teknik meslek örgütleri başta olmak üzere sivil toplumla, tüm paydaşlarla, en önemlisi Lefkoşalılarla birlikte düşüneceğiz, birlikte karar vereceğiz ve birlikte yapacağız. Şehrin aydınlatmasından yollara, sanayi bölgesindeki düzensizliklere kadar belediyeyi ilgilendiren her konuda yetki karmaşası olsa dahi sorumluluk alarak sorunları çözmek için ağırlığımızı koyacağız. Yetki alanımız değildir deyip mazaret üretmek bizim tercih edeceğimiz yönetim anlayışı değil. Aksine sorunlar çözülene kadar ağırlığımızı koyup Lefkoşalıların hizmet almasının önündeki engelleri tek tek kaldıracağız. Sorumlulukla yöneteceğiz. Devletin diğer kurumları ile işbirliği yapmaktan kaçınmayacağız ancak hizmetlerin aksamasına da asla göz yummayacağız.

Lefkoşa’nın tertemiz yasemin tüten sokaklarında, geniş kaldırım ve yollarında, kültür ve sanatın güzellikleri içindeki meydanlarında, yemyeşil parklarında çocuklarla, kadınlarla, gençlerle, özel ihtiyaçlı yurttaşlarla, yaşlılarımızla kol kola yürüyeceğimiz, yüreklerimizin sevinç ve dostlukla hep birlikte çarpacağı günlere ulaşmak için hazırlıklarımızı yaptık, çalışmaya başlamak ve gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz.”

“Mali yapının güçlenmemesi, yönetim becerisi eksikliğini gösteriyor”

➢ İncirli, belediyenin hem borç hem de faiz yükünün giderek arttığına dair duyumlar aldıklarını söyledi, geçen bunca zamana rağmen hala mali yapının güçlenmemesinin yönetim becerisi eksikliğini gösterdiğini dile getirerek, sordu: “Bugün kaç Lefkoşalı belediyenin mali durumu ile ilgili doyurucu bilgiye sahiptir?”

➢ LTB, ‘mali anlamda’ geçmişin yaralarını nasıl silecek?

➢ “Lefkoşa Türk Belediyesi en fazla borcu olan belediyemiz. On yıla yakındır bu ‘yara’ konusunun artık kapanmış olması gerekirdi. Öyle görünüyor ki mevcut yapının çabaları ile düzelmesi mümkün değildir, hatta borç yapısı kötüleşerek kontrol edilemeyecek bir seviyeye doğru gitmektedir. Finansal plan program yapabilecek uzman bir yapıya ihtiyaç vardır. Biz uzmanlarla çalışarak Lefkoşa Belediyesi’ni dar boğazdan çıkaracağız. Gelir, yatırım, cari gider ve borç dengesindeki bozukluğu gidereceğiz. Belediyenin mali yapısı hala kırılgandır, geçen bunca zamana rağmen güçlenmemiş olması da bu konudaki yönetim becerisinin eksikliğini göstermektedir. Bir daha böyle yaraların açılmaması için belediyelerin kötü yönetimlere teslim edilmemesi gerektiğini unutmamak, hep hatırlamak lazım”

➢ Mali yapıyı planlarken, nasıl bir planlamaya gidilecek? İç ve dış kaynaklarla ilgili planınız nedir?

➢ “Borç yükünün giderek arttığına dair duyumlar alıyoruz. Faiz yükü de artıyor. Belediye bütçesinin şeffaf bir şekilde halkla paylaşılması yönünde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Bugün kaç Lefkoşalı belediyenin mali durumu ile ilgili doyurucu bilgiye sahiptir? Yönetime geldiğimizde durumu tespit ettikten sonra belediyenin mali yapısının aylık gelir ve giderlerinin şeffaf bir şekilde izlenebilmesini sağlayacağız. Borçlarla ilgili de ciddi önlemler alacağız. Borçlar Lefkoşalıların alacağı hizmeti engellememeli. İç kaynaklarını iyi yönetemeyen kurumların dış yardım almaları halinde de başarılı olmaları mümkün değildir. İç kaynakların çok iyi yönetilmesi için belediyeyi kurumsal açıdan güçlendireceğiz, bütçe planlaması yapacağız. Belediyenin hizmetlerini çeşitlendirerek gelirleri artıracağız. Kaynakların israfından kaçınacağız, giderlerimizi mutlaka rasyonelleştireceğiz. Harcanan her kuruş Lefkoşalı’nın hayatına değer katacak, yaşam kalitesini artıracak. Dış kaynaklar her kurum için önemli fırsatlar yaratır. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tanınmış bir kurum olması bizler için çok kıymetli, mutlaka faydalanılması gereken çok önemli bir avantajdır. Bu bağlamda hazırlayacağımız projelerle teknik ve mali yardımlar için hem Türkiye Cumhuriyeti’ne hem de Avrupa Birliği kurumlarına başvuracağız, zorlayıcı olacağız. LTB’nin tanınmış kimliğinden Lefkoşalıların yeterince faydalandığını düşünmüyorum. Bu konuda çok daha aktif olunmalıdır.”