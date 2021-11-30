“Lefkoşa’nın rengi gri değil yeşil olmalı”

Mimar Onur Olguner kişisel sosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Lefkoşa’nın ağaçları sadece parklarda veya özel arazilerinde değil, aynı zamanda yollarında da olmalıdır!” dedi.

“İlk 1 yılda 1000 ağaç projesi” başlıklı açıklamasında Lefkoşa’nın renginin gri değil yeşil olduğunu belirten Olguner, “1 Yılda 1000 Yeni Ağaç Projesi ile sokaklarımızı ağaçlarla nakış gibi işleyecek vizyon ve çağdaşlık Lefkoşalılarda mevcuttur” dedi.

Onu Olguner’in açıklaması şöyle:

İlk 1 yılda 1000 ağaç projesi

Haziran 2023 (12 Ay)

Lefkoşa’nın ağaçları sadece parklarda veya özel arazilerinde değil, aynı zamanda yollarında da olmalıdır!

Yaşadığımız sokakların kaderi sadece beton ve asfalttan oluşmak değildir. Bu şehir yeşilin sokaklarına işlemesini ve doğa ile iç içe bir yaşamı hak eder.

Çünkü Lefkoşa’nın en güzel rengi gri değil, yeşildir!

Sokakların ağaçlandırılması ile;

- Lefkoşa yaz aylarında 2 ile 3 derece arasında daha serin olur.

- Lefkoşalılar kış aylarının ayaz rüzgarına daha az maruz kalır.

- Lefkoşa’da insanlar yazları sokakta ağacın gölgesinde oturup sohbet edebilir.

- Lefkoşa’da insanlar yılın en sıcak gününde gölgede terlemeden işe bisikletle gidebilir.

- Lefkoşa’da yağmur yağdığında suyun gidebileceği toprak var olur. Taşkınlar azalır.

- Lefkoşa’da “tuvalete bile arabayla gitmek” durumu biter. İnsanlara yürüyebileceği gölge kaldırımlar sunulur.

- Lefkoşa’da yolda sadece araba sesi değil, kuş seslerini de duyabiliriz.

Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik gibi eski mahallelerinde bu ağaç vizyonu eskiden hissedilirdi ve bu bölgenin sokaklarında bisiklet sıkça kullanılırdı.

1 Yılda 1000 Yeni Ağaç Projesi ile sokaklarımızı ağaçlarla nakış gibi işleyecek vizyon ve çağdaşlık Lefkoşalılarda mevcuttur.

Beton kaderimiz değildir, 2023 haziranına çok daha yeşil bir Lefkoşa’da girmek mümkündür.