“Lefkoşa’nın nüfusu 6 yılda 2’ye katlandı”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki “kalabalık” nüfusla ilgili dikkat çeken bir veri paylaşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 2017 yılında 4 milyon 586 bin 732 ton su kullanılırken, 2023 yılına gelindiğinde bu rakamın 8 milyon 432 bin 402’ye yükseldiğini belirtti.

Harmancı, “çok net olarak şehrin nüfusu sadece 6 yıl içinde ikiye katlandı” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Sizlere çok basit bir nüfus artışı verisi paylaşmak istiyorum.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Su işlerinden depomuza 4,586,732 ton (4 Milyon 586 bin 732) toplam su aktarılmıştır.

2023 yılında ise bu rakam 8,432,402 ton (8 milyon 432 bin 402 ton).

Çok net olarak şehir nüfusu sadece 6 yıl içerisinde ikiye katlanmıştır.

Ülkedeki nüfus tartışmalarına! ışık tutması umuduyla…”