Lefkoşa’nın güneyinde Filistin’e destek gösterisi

İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik devam ederken Kıbrıs’ın güneyinde barışseverler sokağa çıkarak, Filistin'e destek mitingi düzenledi.

Lefkoşa’da Elefteria Meydanı’nda toplanan eylemciler, Filistin’e destek sloganları attı, İsrail’in kanlı eylemlerini protesto etti.

AKEL ve insan hakkı örgütlerinin desteklediği eyleme önemli bir katılım oldu.

“Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini dile getirdi.