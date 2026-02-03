En çok yağmur Karpaz bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte en çok yağmuru Karpaz bölgesinin aldığını belirtti.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 arası kaydedilen yağış miktarlarına göre, metrekareye Dipkarpaz 18, Sipahi 17, Yenierenköy 9, Zaferburnu 8, Yeşilırmak 5, Koruçam 2, Bostancı, Lefke, Alayköy, Kalkanlı ve Zümrütköy'e 1 kilogram yağış düştü.