“Halkın önünü açalım, kararı halka bırakalım”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Meclis’te yapılan son oturumda CTP’nin ülkenin yakıcı sorunlarını açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, erken genel seçimin artık kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Akansoy, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin hükümetin halka hizmet edebilecek siyasal ve yönetsel kapasiteyi yitirdiğine dikkat çektiğini hatırlatarak, 26 Nisan’da erken seçime gidilmesi çağrısının Meclis kürsüsünden net biçimde dile getirildiğini kaydetti.

Akansoy, ülkede erken seçim istemeyen neredeyse hiçbir kesim kalmadığını belirterek, halkın uzun süredir bu talebi her platformda yüksek sesle ifade ettiğini söyledi. Çalışanlar, esnaf, özel sektör emekçileri, hayvancılar ve tarımcılar başta olmak üzere toplumun ezici çoğunluğunun mevcut gidişattan memnun olmadığını vurgulayan Akansoy, “Bugün ‘her şey yolunda, böyle devam edelim’ diyen kimse yok. Eylemler, grevler ve toplumsal tepkiler her gün artıyor. Bu tablo, hükümetin halktan ne kadar koptuğunun en somut göstergesidir” dedi.

Toplumun beklentisinin açık olduğunu ifade eden Akansoy, halkın sırtını halka dayayan, planlı, programlı, öngörülü, dürüst ve temiz bir yönetim istediğini belirtti. Bu talebin marjinal ya da geçici olmadığını vurgulayan Akansoy, geniş halk kesimlerinin ortak ve ısrarlı beklentisinin değişim olduğunu söyledi.

Erken seçim gerekliliğinin yalnızca muhalefetin değil, toplumun ortak talebi haline geldiğini kaydeden Akansoy, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi yetkililerinin de bu yönde açıklamalar yaptığını, hatta Ulusal Birlik Partisi içinde dahi bu gerçeği gören siyasetçiler bulunduğunu ifade etti.

Akansoy, Başbakan Ünal Üstel’in halkın açık talebini yok saydığını savunarak, “Karar verici halktır. Halkın iradesini ertelemek, bastırmak ya da görmezden gelmek mümkün değildir” dedi.

Yargı Referandumu konusunda da uyarıda bulunan Akansoy, UBP’nin Meclis’te bu konuda gerekli çoğunluğu tek başına sağlayamayacağını bilmesi gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin (veya ilgili makamda bulunan kişinin) soruşturma tamamlanana kadar görevinden çekilmesinin, kamu vicdanının ve siyasi ahlakın gereği olduğunu vurgulayan Akansoy, amaçlarının gerilim değil; sağduyu, diyalog ve halka saygı olduğunu kaydetti.

Akansoy, “Halkın beklentisini görmezden gelen bir hükümet karşısında sorumluluğumuz nettir: Demokratik meşruiyeti savunmak ve halkın talep ettiği değişim yönünde gerekli siyasal tavrı kararlılıkla ortaya koymak” dedi.