DAÜ, Bilim İletişim Ofisi’ni kurdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bilimsel bilginin toplumla daha güçlü ve anlamlı biçimde buluşmasını sağlamak amacıyla Bilim İletişim Ofisi’ni kurdu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, söz konusu ofis, üniversitede yürütülen araştırmaların ve üretilen bilginin yalnızca akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesinden hareketle faaliyet gösterecek.

Ofis’in temel yaklaşımının bilimsel çalışmaların sade, anlaşılır ve erişilebilir bir dille kamuoyuna aktarılması olduğu belirtilerek, toplumun bilime temas edebilmesi ve bilimsel düşüncenin gündelik yaşamın parçası hâline gelmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Bilim İletişim Ofisi’nin İletişim Koordinatörü’nün Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya olduğu belirtilen açıklamada, Danışma Kurulu’nun ise Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Canan Zeki, Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden Doç. Dr. Nigar Taşpınar, Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Yıltan Bitirim, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ünal Aras Değer, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Can Azer ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Yeşim Kapsıl Çırak’ın yer aldığı vurgulandı.

Bilim Cafe Buluşmaları düzenlenecek

Bilim İletişim Ofisi çatısı altında Bilim Cafe etkinlikleri düzenleneceği ve bilimi günlük hayatın içine taşıyan önemli bir buluşma alanı sunulacağı belirtildi. Bilim Cafe buluşmalarında güncel bilimsel gelişmeler, toplumu yakından ilgilendiren konular ve disiplinlerarası meseleler ele alınarak, katılımcıların soruları ve katkılarıyla canlı bir tartışma ortamı oluşturulacağı da aktarıldı.

Kılıç: “Ofis, akademik bilgi ile toplum arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı amaçlıyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptığı açıklamada, üniversitelerin temel sorumluluklarından birinin üretilen bilginin toplumla paylaşılması olduğunu vurgulayarak, “Bilim İletişim Ofisi, akademik bilgi ile toplum arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı amaçlayan önemli bir adımdır. Bu yapı sayesinde bilimin yalnızca üniversite duvarları içinde değil, yaşamın her alanında görünür olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.