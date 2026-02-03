Bahçeli: "Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir"

Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısını, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." sözleriyle kapattı.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. DEM Parti'ye Öcalan'a saygı gösterme çağrısında bulunan Bahçeli, "PKK’nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı mı? Sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu o halde bize düşen de PKK’nın kurucu önderliğine DEM Parti’den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'e yüklenen Bahçeli, erken seçim çağrısına, "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır." yanıtını verdi.